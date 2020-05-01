Борщ за 20 минут? Ляйсан Утяшева показала, чем на самом деле занимается на кухне

Находясь на самоизоляции, звезды все чаще снимают забавные «карантинное» фото и видео. Экс-гимнастка Ляйсан Утяшева лишний раз продемонстрировала, какая хорошая она хозяйка, сняв оригинальный ролик на идеально чистой кухне.

«Ситуация: разметало по кухне. Сегодня только котлеты... Рецепт приготовления: 1️⃣ Достать котлеты размораживаться 2️⃣ Нарядиться в платье 3️⃣ Положить котлеты в сковородку 4️⃣ Танцевать 5️⃣ Перемещаться по кухне, застывая в разных позах 6️⃣ Делать вид, что участвуешь в фотосессии для журнала "Омайгадъбол" 7️⃣ Выключить котлеты 8️⃣ До конца дня ходить в платье с чувством собственного достоинства и гордости за прекрасно выполненную, невероятно сложную, трудоемкую, продолжительную и энергозатратную задачу по приготовлению пищи», — написала она.

Кухня — действительно «место силы» супруги Павла Воли. В интервью ведущей YouТube-проекта «А поговорить?» Ирине Шихман гимнастка с гордостью призналась, что умеет готовить борщ за 20 минут. «Ты тогда недоженщина, если ты не умеешь готовить. Никакого домостроя в этом нет! Это все равно, что ты от мужика требуешь забить гвоздь, а сама… <...> Женщины этого поколения вдруг начали говорить: "Я не должна готовить". Почему? Если ты умеешь готовить борщ или ты умеешь готовить любой суп, это 20 минут твоей жизни. Ты можешь говорить по телефону, и можешь стругать, разговаривать, поставить на громкую связь», — наставляла она.

А вы умеете готовить борщ за 20 минут?