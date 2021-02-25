Борис Щербаков откровенно рассказал о своем самочувствии
Фото: instagram.com/sherbakov_boris
По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо и готов в пятницу выйти на сцену театра. Артист объяснил, откуда появилась информация о его заражении коронавирусом. Щербаков отметил, что сдал тест на COVID-19, чтобы пройти вакцинацию.
«Первый тест показал положительный результат. Так как я себя хорошо чувствую: у меня нет температуры, я чувствую запахи, я сделал второй тест», - добавил он. Последующий тест опроверг догадки о том, что артист может быть болен коронавирусом - он продемонстрировал отрицательный результат.
Как пишет «Газета.Ru» актер добавил, что не находится на самоизоляции и завтра играет спектакль. О том, что Щербаков болен коронавирусом сообщил Telegram-канал Mash. Говорилось, что Щербаков якобы находится на самоизоляции, а врачи опасаются за его здоровье.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин переболел коронавирусом в тяжелой форме - несмотря на то, что его жена, Валерия, перенесла болезнь практически на ногах. Как он рассказал в беседе с журналистами, заразился Пригожин новым, британским штаммом коронавируса. Он отмечает, что совершил огромную ошибку - не сделал прививку от коронавируса, которая могла бы облегчить его состояние.
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Фото: Instagram/@sherbakov_boris
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