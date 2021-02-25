Борис Щербаков откровенно рассказал о своем самочувствии

По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо и готов в пятницу выйти на сцену театра. Артист объяснил, откуда появилась информация о его заражении коронавирусом. Щербаков отметил, что сдал тест на COVID-19, чтобы пройти вакцинацию.

«Первый тест показал положительный результат. Так как я себя хорошо чувствую: у меня нет температуры, я чувствую запахи, я сделал второй тест», - добавил он. Последующий тест опроверг догадки о том, что артист может быть болен коронавирусом - он продемонстрировал отрицательный результат.