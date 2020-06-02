Больше не Решетова? Избранница рэпера Тимати засветила новую фамилию

В подарочном сертификате, который молодая мама засветила в «сториз», указано: «Анастасия Юнусова». Поклонникам пары остается лишь гадать — либо молодая женщина взяла фамилию отца своего ребенка (настоящее имя Тимати — Тимур Юнусов), либо в большой семье музыканта есть какая-то другая родственница с именем Анастасия. Либо менеджер магазина, предоставившего сертификат, просто ошибся.

Какой вариант кажется наиболее правдоподобным?