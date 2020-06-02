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Больше не Решетова? Избранница рэпера Тимати засветила новую фамилию

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Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Фото: Instagram Анастасии Решетовой

24-летняя модель Анастасия Решетова, кажется, стала Анастасией Юнусовой.

О своей личной жизни избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова старается лишний раз не говорить, а если и говорит, то намеками. Она долго скрывала беременность, уходила от вопросов про семейный статус. Поклонники уверены: пара давно сыграла свадьбу. Однажды модель обозначила, что она «за мужем». Теперь у подписчиков ее блога есть основания полагать, что она сменила фамилию.

Фото: Кадр из Instagram-сториз Анастасии Решетовой

В подарочном сертификате, который молодая мама засветила в «сториз», указано: «Анастасия Юнусова». Поклонникам пары остается лишь гадать — либо молодая женщина взяла фамилию отца своего ребенка (настоящее имя Тимати — Тимур Юнусов), либо в большой семье музыканта есть какая-то другая родственница с именем Анастасия. Либо менеджер магазина, предоставившего сертификат, просто ошибся.

Какой вариант кажется наиболее правдоподобным?

Фото и видео: Instagram

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