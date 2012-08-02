В Сети обсуждают загадочное кольцо на пальце Анастасии Решетовой: «Расписались перед родами?»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Светские сплетники считают, что Тимати и его беременная невеста теперь муж и жена.
Недавние фотографии и видеоролики, которые публикует Анастасия Решетова в своем блоге, натолкнули сплетников на мысль о ее тайном замужестве.
«Неужели расписались по-быстрому с отцом ребенка перед родами?», — пишет канал «Только никому».
Нас смущает, что украшение появилось на левой руке. А как считаете вы, обручальное ли это кольцо? Возможно, Анастасия маскирует свой новый статус, переворачивая «зеркальные» фотографии?
Фото и видео: instagram
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