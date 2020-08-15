Больны 10 человек: в компании Уилла и Джады Смит произошла вспышка коронавируса
Фото: Global Look Press
Основанная в прошлом году Уиллом Смитом, его супругой и другими партнерами компания Westbrook Inc. столкнулась с последствиями пандемии. У 10 сотрудников, работавших над одним и тем же проектом, первое тестирование выявило коронавирус. Как сообщает Variety, все они отправлены на карантин, также изолированы те, кто работал с ними. Сам Уилл Смит и его супруга оказались вне зоны риска, так как все это время не посещали офис, координируя деятельность компании дистанционно.
Фото: Dave Starbuck/Global Look Press
Westbrook Inc. является материнской компанией для кинокомпании Westbrook Studios, которая в данный момент занимается фильмом «Король Ричард» об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. Кроме того в Westbrook Inc. входит и Red Table Talk Productions, которое выпускает шоу Джады Пикетт-Смит. Недавно в ходе одного из выпусков этого проекта она призналась мужу в измене. Так что вспышка коронавируса на кинопроизводстве стала очередным испытанием для звездной семьи.
_Фото: Dave Starbuck, AUG/face to face, ImagePressAgenc/face to face, Birdie Thompson, MediaPunch/face to face/Global Look Press
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