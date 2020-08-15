Больны 10 человек: в компании Уилла и Джады Смит произошла вспышка коронавируса

Основанная в прошлом году Уиллом Смитом, его супругой и другими партнерами компания Westbrook Inc. столкнулась с последствиями пандемии. У 10 сотрудников, работавших над одним и тем же проектом, первое тестирование выявило коронавирус. Как сообщает Variety, все они отправлены на карантин, также изолированы те, кто работал с ними. Сам Уилл Смит и его супруга оказались вне зоны риска, так как все это время не посещали офис, координируя деятельность компании дистанционно.