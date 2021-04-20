Бойфренд Анастасии Макеевой со скандалом развелся с женой

Судебное заседание по громкому делу состоялось 12 апреля. Как уточнила бывшая супруга Романа, мужчина не явился на заседание. В социальной сети Instagram она призналась, что теперь Мальков может без зазрения совести строить отношения с артисткой, которую в СМИ уже прозвали разлучницей.

«Живите вы счастливо, никто не собирается Рому возвращать, что же вам не живется-то?! Выписки по счетам судья запросил, зачем же кричать на всю страну, что ты содержишь детей? Да, кстати, Рома, ты же в суды не ходишь. Хочу сообщить, что нас наконец-то развели 12 апреля!» - написала Светлана.