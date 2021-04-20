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Бойфренд Анастасии Макеевой со скандалом развелся с женой

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Анастасия Макеева и Роман Мальков

Фото: Instagram/@makeevan

Возлюбленный актрисы Анастасии Макеевой, строитель Роман Мальков, развелся со своей женой Светланой.

Судебное заседание по громкому делу состоялось 12 апреля. Как уточнила бывшая супруга Романа, мужчина не явился на заседание. В социальной сети Instagram она призналась, что теперь Мальков может без зазрения совести строить отношения с артисткой, которую в СМИ уже прозвали разлучницей.

«Живите вы счастливо, никто не собирается Рому возвращать, что же вам не живется-то?! Выписки по счетам судья запросил, зачем же кричать на всю страну, что ты содержишь детей? Да, кстати, Рома, ты же в суды не ходишь. Хочу сообщить, что нас наконец-то развели 12 апреля!» - написала Светлана.

Парень Анастасии Макеевой сделал ей предложение руки и сердца, будучи женатым. О радостном событии звезда рассказала 6 марта. Она ответила согласием.

Актрису осудили многие подписчики - ради нее мужчина, который приехал на заработки, оставил в другой стране семью с детьми и перестал помогать им, решив начать новую жизнь с артисткой. Сама Макеева довольно агрессивно реагирует на все замечания и заявляет, что ничего такого в этом не видит. Она отметила, что с первого дня знала, что он женат, и добавила, что «увести» мужчину из семьи нельзя, ведь он не баран.

Фото: Instagram/@makeevan

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