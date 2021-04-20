Бойфренд Анастасии Макеевой со скандалом развелся с женой
Фото: Instagram/@makeevan
Судебное заседание по громкому делу состоялось 12 апреля. Как уточнила бывшая супруга Романа, мужчина не явился на заседание. В социальной сети Instagram она призналась, что теперь Мальков может без зазрения совести строить отношения с артисткой, которую в СМИ уже прозвали разлучницей.
«Живите вы счастливо, никто не собирается Рому возвращать, что же вам не живется-то?! Выписки по счетам судья запросил, зачем же кричать на всю страну, что ты содержишь детей? Да, кстати, Рома, ты же в суды не ходишь. Хочу сообщить, что нас наконец-то развели 12 апреля!» - написала Светлана.
Парень Анастасии Макеевой сделал ей предложение руки и сердца, будучи женатым. О радостном событии звезда рассказала 6 марта. Она ответила согласием.
Актрису осудили многие подписчики - ради нее мужчина, который приехал на заработки, оставил в другой стране семью с детьми и перестал помогать им, решив начать новую жизнь с артисткой. Сама Макеева довольно агрессивно реагирует на все замечания и заявляет, что ничего такого в этом не видит. Она отметила, что с первого дня знала, что он женат, и добавила, что «увести» мужчину из семьи нельзя, ведь он не баран.
Фото: Instagram/@makeevan
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