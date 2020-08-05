Назван очень простой способ почувствовать себя сексуальнее, которым пользуются и звезды
Как передает британский онлайн-портал The Sun, все, что вам нужно – это немного красной помады. Несколько исследований показали, что красный цвет – самый сексуальный оттенок средства для губ – с ним женщины чувствуют себя более уверенно, а мужчины чаще обращают внимание на таких женщин. Это косвенно подтверждают и данные приложений для онлайн-шопинга, согласно которым продажи помад для губ всех оттенков алого только за прошедшую неделю выросли на 16% – каждую минуту во всем мире покупают 7 тюбиков. Психолог Жаклин Бернс говорит: «Красная помада выдержала испытание временем как один из самых привлекательных оттенков. Она может быть загадочной, кокетливой, женственной и в то же время буквально кричит об уверенности той, которая ее носит. По этой причине именно этот цвет чаще всего покупали и во время карантина, и сейчас, несмотря на то, что наши рты чаще всего прикрыты защитной маской».
Опрос, проведенный British Heart Foundation, показал, что 26% женщин чувствуют себя с яркими губами более уверенно, а мужчины на 7,3 секунды дольше смотрят на них. Действительно, все оттенки красного у нас прочно ассоциируются с женской привлекательностью, а алый рот возведен в культ еще голливудской звездой Мэрилин Монро, которую и по сей день считают одной из самых сексуальных актрис всех времен, и персонажем рисованных мультфильмов Бетти Буп, которую невозможно представить без кокетливой стрижки и яркого макияжа, и поддержан неподражаемой Джессикой Рэббит. Среди современных знаменитостей красную помаду нежно любят Гвен Стефани, Марго Робби, Зендая и Рианна, не стоит забывать и о российской актрисе Ренате Литвиновой, которая в целом тяготеет к образам, модным в золотую эпоху Голливуда.
Фото: eastnews
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