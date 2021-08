Боба Дилана могут обвинить в растлении 12-летней девочки: инцидент произошел в 1965 году

Истец и его адвокат планируют требовать от Дилана возмещения ущерба и честного суда с участием присяжных, в ходе которого будут разобраны факты нападения, избиения, нанесения физических и моральных травм.

Напомним, что Боб Дилан — культовая фигура в рок-музыке, один из самых значимых и популярных исполнителей современности. Некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права, к примеру, такие песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin'.