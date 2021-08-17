Боба Дилана могут обвинить в растлении 12-летней девочки: инцидент произошел в 1965 году
Согласно иску, артист познакомился с «жертвой», имя которой официально не разглашается, в мае 1965-го и установил с ней «эмоциональную связь». После чего — «неоднократно злоупотреблял истцом», встречи с которой проходили в отелях Нью-Йорка, пишет The Guardian. После случившегося она страдала депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения. О доказательствах в иске ничего не говорится, однако адвокат потерпевшей пообещал предоставить все в суде.
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Фото: lobe Photos/Global Look Press
Представитель Боба Дилана заявил, что «утверждение 56-летней давности не соответствует действительности», и пообещал опровергнуть его. Но согласно законам США, женщина вовремя успела выдвинуть обвинения: 14 августа закончилось действие ретроспективного обзора сексуальных преступлений против несовершеннолетних, в которых они боялись признаться ранее. Под эту волну разбирательств попал и принц Эндрю, обвиненный в насилии 17-летней девушки 20 лет назад.
Истец и его адвокат планируют требовать от Дилана возмещения ущерба и честного суда с участием присяжных, в ходе которого будут разобраны факты нападения, избиения, нанесения физических и моральных травм.
Напомним, что Боб Дилан — культовая фигура в рок-музыке, один из самых значимых и популярных исполнителей современности. Некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права, к примеру, такие песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin'.
Фото и видео: Monotone, Global Look Press
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