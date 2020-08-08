«А какой сегодня день?» Орландо Блум насмешил подписчиков видео с танцующей Кети Пэрри
Фото: Global Look Press
Певица Кэти Перри не устает удивлять поклонников неутомимой энергией. Даже будучи на девятом месяце беременности, 35-летняя артистка не прекращает творческую деятельность. Причем, как официальную в виде выпуска новых синглов и клипов, так и спонтанную, когда находит вдохновение и ноги в буквальном смысле сами пускаются в пляс. Что и могли наблюдать фанаты на свежем видео, которым поделился отец будущего первенца Кэти Орландо Блум.
Пара отправилась в мебельный супермаркет за кроваткой для ребенка, который вот-вот родится, а на обратном пути решила «отжечь». «Какой сегодня день?», — спрашивает Орландо, пока Перри якобы спит на соседнем сиденье. «Пятница», — раздается за кадром, и вот уже мигом проснувшаяся Кэти отплясывает рядом с машиной, повторяя челлендж известного тиктокера Муфасы.
В ближайшие дни у пары должна родиться дочь. Для Кэти это будет первый ребенок, а для Орландо — второй. Он был женат на модели Миранде Керр, в браке родился их общий сын Флинн. Блум и Перри все еще не женаты — свадьбу пришлось отложить на неопределенный срок из-за разразившейся эпидемии и приближающихся родов Кэти.
Фото и видео: @orlandobloom/Instagram; Birdie Thompson, Dave Starbuck, /Global Look Press
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