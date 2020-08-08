«А какой сегодня день?» Орландо Блум насмешил подписчиков видео с танцующей Кети Пэрри

Певица Кэти Перри не устает удивлять поклонников неутомимой энергией. Даже будучи на девятом месяце беременности, 35-летняя артистка не прекращает творческую деятельность. Причем, как официальную в виде выпуска новых синглов и клипов, так и спонтанную, когда находит вдохновение и ноги в буквальном смысле сами пускаются в пляс. Что и могли наблюдать фанаты на свежем видео, которым поделился отец будущего первенца Кэти Орландо Блум.

Пара отправилась в мебельный супермаркет за кроваткой для ребенка, который вот-вот родится, а на обратном пути решила «отжечь». «Какой сегодня день?», — спрашивает Орландо, пока Перри якобы спит на соседнем сиденье. «Пятница», — раздается за кадром, и вот уже мигом проснувшаяся Кэти отплясывает рядом с машиной, повторяя челлендж известного тиктокера Муфасы.