Блогер-миллионник Елена Сажина забрала дочь из больницы после трепанации черепа
Несколько дней назад четырехлетняя Милана, одна из дочерей известного блогера Елены Сажиной, была госпитализирована с кровоизлиянием в мозг, случившегося из-за врожденной патологии. Малышке сделали серьезную операцию - трепанацию черепа.
«Мы дома, принимаем поздравления! Темка сделал нам сюрприз. Забрал с самого утра, да еще и так красиво. Мне хочется обнять весь мир... До сих пор не верю, что страшное позади...», - цитирует «СтарХит».
За происходящим пристально следили подписчики 9-миллионного блога 26-летней мамы. Наконец, Елена сообщила хорошую новость: Милану выписали.
С отцом своих дочек Миланы и Алины - Павлом - Елена развелась в прошлом году. Сейчас о дочках-двойняшках она заботится сама, ей помогает новый избранник.
Фото: @helen_yes1 / Instagram.com