Блогер-миллионник Елена Сажина забрала дочь из больницы после трепанации черепа

Несколько дней назад четырехлетняя Милана, одна из дочерей известного блогера Елены Сажиной, была госпитализирована с кровоизлиянием в мозг, случившегося из-за врожденной патологии. Малышке сделали серьезную операцию - трепанацию черепа.

«Мы дома, принимаем поздравления! Темка сделал нам сюрприз. Забрал с самого утра, да еще и так красиво. Мне хочется обнять весь мир... До сих пор не верю, что страшное позади...», - цитирует «СтарХит».