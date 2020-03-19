Известная блогер Елена Сажина разводится с отцом своих дочек-двойняшек

Подписчики блогера Helen Yes (настоящее имя — Елена Сажина) считали ее семью идеальной. Однако через несколько лет совместной жизни пара решила разойтись.

«Я не хочу выносить ссор из избы и позорить друг друга. Поэтому мы приняли грамотное решение сделать это тихо. Мы разводимся. К сожалению, в жизни так бывает. Но мы остаемся в хороших отношениях и сделаем все, чтобы наши дети были счастливы», — написала Елена в Instagram.

Подруги инста-мамочки поддержали ее в непростом решении.