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Боди с откровенным декольте и бесконечные ноги: Вера Брежнева выпустила клип на песню «Я не святая»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой
В YouTube состоялась премьера нового видеоклипа популярной певицы. 

5 июня Константин Меладзе и Вера Брежнева представили новый видеоклип на песню певицы «Я не святая». В музыкальном видео блондинка появляется в дерзком образе — откровенное черное блестящее боди с глубоким вырезом, подчеркнувшее ее стройную фигуру и длинные ноги, и короткая кожаная куртка, от которой Вера эффектно избавляется в середине клипа.

В подписи к фрагменту видео, опубликованному в Instagram, Брежнева иронично отреагировала на слухи об измене своего супруга: «Пока Константин Меладзе , по сообщениям журнала Стархит , гуляет в клубе , ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу 🤪 . И когда он все успевает....?! 🤷🏼‍♀️ Хотя .... и #ЯнеСвятая».

«Дерзкая, незабываемая!!!», «Это не клип! Это Бомбический Клипище!❤️❤️❤️❤️ Вера, фигура- Огггггггггонь», «Клип - бооомба!!! Ну такого наряда точно никто не ожидал увидеть!😂 Но ждали и хотели многие!!! Просто огонь! Фигура огонь, Вера - богиня и всё как положено», «Уау, Вера! Как эффектно встали из-за стола», «Поздравляю с премьерой! Вера! Вы как всегда прекрасны! И вокально, и внешне! Спасибо!», «Самый красивый Ваш клип, на мой взгляд», – прокомментировали клип первые зрители.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Meladze Muzic

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