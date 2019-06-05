Боди с откровенным декольте и бесконечные ноги: Вера Брежнева выпустила клип на песню «Я не святая»

В подписи к фрагменту видео, опубликованному в Instagram, Брежнева иронично отреагировала на слухи об измене своего супруга: «Пока Константин Меладзе , по сообщениям журнала Стархит , гуляет в клубе , ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу 🤪 . И когда он все успевает....?! 🤷🏼‍♀️ Хотя .... и #ЯнеСвятая».

«Дерзкая, незабываемая!!!», «Это не клип! Это Бомбический Клипище!❤️❤️❤️❤️ Вера, фигура- Огггггггггонь», «Клип - бооомба!!! Ну такого наряда точно никто не ожидал увидеть!😂 Но ждали и хотели многие!!! Просто огонь! Фигура огонь, Вера - богиня и всё как положено», «Уау, Вера! Как эффектно встали из-за стола», «Поздравляю с премьерой! Вера! Вы как всегда прекрасны! И вокально, и внешне! Спасибо!», «Самый красивый Ваш клип, на мой взгляд», – прокомментировали клип первые зрители.