Экс-участница «Дома-2» Инесса Шевчук спровоцировала слухи об измене Константина Меладзе Вере Брежневой

«Это лучшая туса», — написала она.
«Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре», «Лучше волны, чем скалы. Константина Меладзе уличили в романе с Семенович», «Константина Меладзе застукали развлекающимся с неизвестной блондинкой», «В сети появилось фото целующего грудь блондинке Константина Меладзе», «Сеть облетело фото целующего грудь блондинки Константина Меладзе», — оживились Интернет-издания.
Качество фото не позволяет утверждать, что на нем запечатлены Константин Меладзе или Анна Семенович. Ни Константин, ни его супруга, которая гостит у старшей дочери в США, не прокомментировали снимок.
А как считаете вы, способны ли мужчины изменять таким женщинам как Вера Брежнева?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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