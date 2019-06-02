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Экс-участница «Дома-2» Инесса Шевчук спровоцировала слухи об измене Константина Меладзе Вере Брежневой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой
Инесса Шевчук показала, как похожий на Константина Меладзе мужчина развлекается с пышногрудой блондинкой.

«Это лучшая туса», — написала она.

«Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре», «Лучше волны, чем скалы. Константина Меладзе уличили в романе с Семенович», «Константина Меладзе застукали развлекающимся с неизвестной блондинкой», «В сети появилось фото целующего грудь блондинке Константина Меладзе», «Сеть облетело фото целующего грудь блондинки Константина Меладзе», — оживились Интернет-издания.

Качество фото не позволяет утверждать, что на нем запечатлены Константин Меладзе или Анна Семенович. Ни Константин, ни его супруга, которая гостит у старшей дочери в США, не прокомментировали снимок.

А как считаете вы, способны ли мужчины изменять таким женщинам как Вера Брежнева?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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