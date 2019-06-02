Экс-участница «Дома-2» Инесса Шевчук спровоцировала слухи об измене Константина Меладзе Вере Брежневой

«Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре», «Лучше волны, чем скалы. Константина Меладзе уличили в романе с Семенович», «Константина Меладзе застукали развлекающимся с неизвестной блондинкой», «В сети появилось фото целующего грудь блондинке Константина Меладзе», «Сеть облетело фото целующего грудь блондинки Константина Меладзе», — оживились Интернет-издания.

Качество фото не позволяет утверждать, что на нем запечатлены Константин Меладзе или Анна Семенович. Ни Константин, ни его супруга, которая гостит у старшей дочери в США, не прокомментировали снимок.