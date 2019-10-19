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Блестяще! Дженнифер Лопес восхитила Сеть снимками в свадебном платье

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Слайд, который
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Дженнифер Лопес

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Певица и актриса примерила роскошный наряд для съемок в новом фильме.

На днях в Сети появились снимки 50-летней Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье от Zuhair Murad Couture, украшенном вышивкой и стразами. Поклонники решили, что певица и актриса и ее избранник, бейсболист Алекс Родригес, устроили свадебную церемонию, однако это фото оказалось со съемок нового фильма «Женись на мне» с участием Джей Ло.

Фото: Instagram Stories Дженнифер Лопес

Как сообщает Daily Mail, папарацци подловили актрису возле нью-йоркского отеля. По сюжету нового фильма, Дженнифер Лопес играет поп-звезду Кэт Вальдес, которая незадолго до свадьбы узнает о неверности своего избранника. Певица находит необычный выход из сложившейся ситуации и просит случайного мужчину (в исполнении Оуэна Уилсона) жениться на ней. Премьера картины запланирована на 2020 год.

Напомним, в марте 2019 года Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, а несколько недель назад пара устроила вечеринку в честь своей помолвки.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

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