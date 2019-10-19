Блестяще! Дженнифер Лопес восхитила Сеть снимками в свадебном платье

Как сообщает Daily Mail, папарацци подловили актрису возле нью-йоркского отеля. По сюжету нового фильма, Дженнифер Лопес играет поп-звезду Кэт Вальдес, которая незадолго до свадьбы узнает о неверности своего избранника. Певица находит необычный выход из сложившейся ситуации и просит случайного мужчину (в исполнении Оуэна Уилсона) жениться на ней. Премьера картины запланирована на 2020 год.

Напомним, в марте 2019 года Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, а несколько недель назад пара устроила вечеринку в честь своей помолвки.