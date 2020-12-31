Снегурочка и пират: Эвелина Бледанс с сыном Семеном поздравили поклонников с Новым годом

Эвелина Бледанс вместе со своим особенным сыном Семеном в карнавальном костюме поздравила своих поклонников с Новым годом. Мальчик появился в черном наряде и огромной широкополой шляпе.

Сама Эвелина появилась в аутентичном образе Снегурочки — сверкающем голубом наряде и в настоящем зимнем головном уборе.

«С наступающим Новым годом! Пусть все, что мы желаем, будет с нами!», — написала Эвелина.

Поклонники были рады увидеть самую настоящую Снегурочку и поздравили актрису с Новым годом:

«С наступающим Новым годом. Вы сказочно красивы», «Вот это Снегурка, вот это я понимаю. Достойного Деда Мороза!», «Необыкновенная Снегурочка! С наступающим Новым годом вас и всех ваших близких! Будьте здоровы и счастливы!», «Самая красивая Снегурочка!», «Шикарное платье», «Эвелиночка, с наступающим вас! Здоровья, творческих успехов, востребованности. Здоровья вашему сыночку», «Вы просто красотка! Сил вам по жизни и здоровья, вам и вашему сыночку», «Вот это настоящая Снегурочка!», «Какая же вы шикарная, с наступающим вас и вашего сыночка».