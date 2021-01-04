«Благодарна за впечатления»: Водянова поделилась фото новогодней Москвы без коронавируса
Фото: instagram.com/natasupernova
На фото модель вместе с сыном Максимом запечатлена на Красной площади. Также она поделилась видео с балета «Щелкунчик» в Большом театре. «Так получилось, что я встречала и провожала прошлый год со своими детьми в России. 1 января 2020 года я привезла Максима в Москву на 24 часа волшебства и балета. А под занавес года в декабре Лукас, Нева и Виктор отправились со мной в путешествие за полярный круг. Я бесконечно благодарна родным и Родине за эти впечатления», — подписала пост россиянка.
Фото: instagram.com/natasupernova
Подписчики, как всегда, очень тепло ответили на пост звезды в комментариях. «О, "Щелкунчик" моя мечта. С Новым годом, Наташенька», — поздравили модель поклонники.
«Все тогда были без маски. Дико как-то без маски. Такое ощущение ,что мы всю жизнь будем в масках ходить», — заметили фолловеры, отметив, что в начале 2020 года никто в Москве не появлялся на улицах в средствах защиты. «Детки делают жизнь по-своему насыщенной», — написали в комментариях.
Напомним, у Водяновой пятеро детей: Лукас, Нева и Виктор родились на свет в первом браке. Максим и Роман появились, когда модель стала жить с французским бизнесменом Антуаном Арно. В 2020 году, после девяти лет совместной жизни, влюбленные поженились в Париже.
В декабре 2020 года Наталья привезла старших детей на Родину. Вместе они посетили Мурманск, Карелию, Выборг. Водянова куталась в шаль, осматривала ледокол и взбиралась на горы. Новый год Наталья встретила во Франции.
Фото: Instagram/@natasupernova
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