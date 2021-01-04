«Благодарна за впечатления»: Водянова поделилась фото новогодней Москвы без коронавируса

Подписчики, как всегда, очень тепло ответили на пост звезды в комментариях. «О, "Щелкунчик" моя мечта. С Новым годом, Наташенька», — поздравили модель поклонники.

«Все тогда были без маски. Дико как-то без маски. Такое ощущение ,что мы всю жизнь будем в масках ходить», — заметили фолловеры, отметив, что в начале 2020 года никто в Москве не появлялся на улицах в средствах защиты. «Детки делают жизнь по-своему насыщенной», — написали в комментариях.

Напомним, у Водяновой пятеро детей: Лукас, Нева и Виктор родились на свет в первом браке. Максим и Роман появились, когда модель стала жить с французским бизнесменом Антуаном Арно. В 2020 году, после девяти лет совместной жизни, влюбленные поженились в Париже.