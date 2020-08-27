Бирюкова показала свадебные фото в честь годовщины отношений с экс-супругом Климовой

Поклонники и друзья пары оценили фотосессию и начали поздравлять их с годовщиной в многочисленных комментариях: «Красиво то как! Счастья!!!!!», «Вы очень красивая пара!», «Ого! Уже год пролетел?! А вроде недавно свадьба была! Поздравляю вас!!! Много-много совместных лет вашей прекрасной паре в любви, взаимопонимании, уважении и гармонии!», «Как мило», «Поздравляю!!! Шикарное на вас платье», «Семейного счастья, а оно во всех мелочах».