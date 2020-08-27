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Бирюкова показала свадебные фото в честь годовщины отношений с экс-супругом Климовой

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Илья Хорошилов и Елена Бирюкова

Фото: Instagram Елены Бирюковой

49-летняя актриса Елена Бирюкова поздравила с важными для них датами супруга, бизнесмена Илью Хорошилова, который когда-то был женат на ее подруге и коллеге Екатерине Климовой.

Елена Бирюкова опубликовала в Instagram свадебные фотографии с Ильей Хорошиловым. «Тринадцать лет вместе и год официально женаты. С годовщиной нас #любовь #свадьба #ужевоспоминания», — подписала романтичные снимки актриса.

Поклонники и друзья пары оценили фотосессию и начали поздравлять их с годовщиной в многочисленных комментариях: «Красиво то как! Счастья!!!!!», «Вы очень красивая пара!», «Ого! Уже год пролетел?! А вроде недавно свадьба была! Поздравляю вас!!! Много-много совместных лет вашей прекрасной паре в любви, взаимопонимании, уважении и гармонии!», «Как мило», «Поздравляю!!! Шикарное на вас платье», «Семейного счастья, а оно во всех мелочах».

Напомним, что Елена Бирюкова и Илья Хорошилов вместе с 2009 года, поженились они 27 августа 2019 года. Супруги растят семилетнюю дочь Аглаю. У Бирюковой также есть 22-летняя дочь Александра от второго мужа, театрального режиссера Алексея Литвина, а у Хорошилова — 18-летняя Елизавета от экс-супруги Екатерины Климовой, на школьном выпускном которой он недавно побывал.

Фото и видео: Instagram

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