Бирюкова показала свадебные фото в честь годовщины отношений с экс-супругом Климовой
Фото: Instagram Елены Бирюковой
Елена Бирюкова опубликовала в Instagram свадебные фотографии с Ильей Хорошиловым. «Тринадцать лет вместе и год официально женаты. С годовщиной нас #любовь #свадьба #ужевоспоминания», — подписала романтичные снимки актриса.
Поклонники и друзья пары оценили фотосессию и начали поздравлять их с годовщиной в многочисленных комментариях: «Красиво то как! Счастья!!!!!», «Вы очень красивая пара!», «Ого! Уже год пролетел?! А вроде недавно свадьба была! Поздравляю вас!!! Много-много совместных лет вашей прекрасной паре в любви, взаимопонимании, уважении и гармонии!», «Как мило», «Поздравляю!!! Шикарное на вас платье», «Семейного счастья, а оно во всех мелочах».
Напомним, что Елена Бирюкова и Илья Хорошилов вместе с 2009 года, поженились они 27 августа 2019 года. Супруги растят семилетнюю дочь Аглаю. У Бирюковой также есть 22-летняя дочь Александра от второго мужа, театрального режиссера Алексея Литвина, а у Хорошилова — 18-летняя Елизавета от экс-супруги Екатерины Климовой, на школьном выпускном которой он недавно побывал.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!