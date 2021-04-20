Билли Айлиш закрутила роман с начинающим актером
Фото: Instagram/@billieeilish
Фотографы запечатлели пару вместе в минувшие выходные. Их сфотографировали во время совместной прогулки в Санта-Барбаре, штат Калифорния. 19-летняя артистка и ее бойфренд выгуливали питбуля. На одном из снимков актер обнимает спутницу, а та кладет ему голову на плечо. Когда пресса напечатала снимки, актер закрыл аккаунт в Instagram. Сама Айлиш пока никак комментировать свои отношения не стала.
Ранее Билли Айлиш была вынуждена обратиться в полицию из-за настойчивого преследователя, который не оставляет певицу в покое, и даже поселился напротив ее дома. Мужчина по имени Джин Хирл давно следит за девушкой, и не только — он проводит пальцем по горлу, когда видит девушку, и даже подбрасывает на ее крыльцо записки с угрозами.
Сама певица признается, что у нее начались панические атаки, с которыми она сталкивается каждый раз, когда ей нужно выйти из дома. В конце концов Билли Айлиш стала попросту бояться выходить. Билли написала заявление в полицию, и правоохранительные органы уже начали заниматься ее делом. Однако, несмотря на это, пока мужчина еще не арестован.
Фото: Instagram/@billieeilish
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