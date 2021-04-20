Билли Айлиш закрутила роман с начинающим актером

Ранее Билли Айлиш была вынуждена обратиться в полицию из-за настойчивого преследователя, который не оставляет певицу в покое, и даже поселился напротив ее дома. Мужчина по имени Джин Хирл давно следит за девушкой, и не только — он проводит пальцем по горлу, когда видит девушку, и даже подбрасывает на ее крыльцо записки с угрозами.

Сама певица признается, что у нее начались панические атаки, с которыми она сталкивается каждый раз, когда ей нужно выйти из дома. В конце концов Билли Айлиш стала попросту бояться выходить. Билли написала заявление в полицию, и правоохранительные органы уже начали заниматься ее делом. Однако, несмотря на это, пока мужчина еще не арестован.