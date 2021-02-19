Билли Айлиш обратилась в полицию из-за преследования

Билли Айлиш была вынуждена обратиться в полицию из-за настойчивого преследователя, который не оставляет певицу в покое, и даже поселился напротив ее дома. Об этом пишет издание TMZ, публикуя фрагменты из заявления Айлиш.

Мужчина по имени Джин Хирл давно следит за девушкой, и не только – он проводит пальцем по горлу, когда видит девушку, и даже подбрасывает на ее крыльцо записки с угрозами. Фанаты певицы всерьез переживают за ее жизнь и здоровье, и на это есть веские причины.

Сама певица признается, что у нее начались панические атаки, с которыми она сталкивается каждый раз, когда ей нужно выйти из дома. В конце концов Билли Айлиш стала попросту бояться выходить.

Билли написала заявление в полицию, и правоохранительные органы уже начали заниматься ее делом. Однако, несмотря на это, пока мужчина ещё не арестован.

Главной просьбой певицы был запрет преследователю приближаться более, чем на 200 метров к певице и членам ее семьи.

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