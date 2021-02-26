Билли Айлиш рассказала о проблемах с психикой

Билли Айлиш рассказала о том, что имеет большие проблемы с психикой и несколько раз была близка к нервному срыву.

Сегодня на AppleTV+ выйдет фильм с рассказом об обратной стороне славы Билли.

Девушка признается, что имеет множество отклонений. Так, например, она до сих пор спит в кровати своих родителей из-за страха. В юности, в период между 16 и 19 годами она постоянно чувствовала себя несчастной и плакала почти каждый день.

«Я никогда не думала, что доживу до этого возраста. Я никогда не чувствую себя счастливой», – говорит Билли и признается, что ее единственным спасением является музыка.

Она заявила, что ей пришлось бороться с синдромом Туретта, который выражается в постоянных нервных тиках:

«Интернет не видел моих тиков, потому что я очень хорошо их подавляю. Но дело в том, что чем дольше вы держите эти проявления болезни в себе, тем хуже они становятся впоследствии», – рассказывает Билли, отмечая, что она научилась из подавлять.

Сейчас ей стало гораздо лучше, во многом благодаря поддержке своих близких. Она с гордостью отмечает, что за последние годы почти не плакала.

Ранее к этим проблемам добавилась ещё одна – за Билли начал следить неизвестный мужчина и угрожать ей, чем довел до панических атак. Певица даже была вынуждена обратиться в полицию с просьбой запретить ее преследователю приближаться к ней и ее семье ближе , чем на 200 метров.

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