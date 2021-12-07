Билан посетил место захоронения Градского после разразившегося скандала

В то время как близкие и поклонники присутствовали на церемонии прощания с Градским, его коллега по шоу «Голос» Дима Билан выкладывал фотографии с очередных съемок. «А съемок сегодня много! Артистическая жизнь не останавливается!» — написал исполнитель хита «Невозможное возможно» под фотографией, опубликованной 1 декабря.

Поклонники осудили певца за то, что тот не смог найти время и прийти на прощание с легендарным музыкантом. «К чему были показушные посты об утрате? Вы же просто могли 30 минут уделить коллеге!»; «Дима, почему вы не были на прощании? Вы же так скорбели…» — писали в комментариях подписчики Билана в Instagram.

До этого, в день смерти Градского, победитель «Евровидения-2008» опубликовал трогательный пост, в котором выразил свои чувства в связи с утратой великого музыканта. «Столько лет рядом. Всегда были как отец и сын. И, бывало, ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке — спорили, смеялись», — писал тогда он.