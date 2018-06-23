Без прикрас: Настасья Самбурская показала неидеальное тело в бикини

Фигура Настасьи Самбурской — одна из самых обсуждаемых. Одни обвиняют актрису в том, что она «перекачана, как мужик», а другие восхищаются изящными линиями подтянутого тела. Будучи амбассадором одной из популярных спортивных марок, Самбурская без стеснения приняла участие в ню-фотосессии, продемонстрировав тело во всей красе.

Подписчики актрисы были удивлены, увидев новое фото Настасьи в Instagram. Актриса сфотографирована в бикини, подчеркнувшем ее слегка изменившиеся формы: «В спортзале не была почти 4 месяца. Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления. Поэтому вид сзади противопоказан. Держаться на плаву помогают последние 3 года на режиме. К купальникам равнодушна, поэтому фото в том же купальнике.С июля снова вдарюсь в заботу о своём главном союзнике-теле! Берегите себя».