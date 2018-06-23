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Без прикрас: Настасья Самбурская показала неидеальное тело в бикини

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Настасья Самбурская

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Актриса откровенно рассказала о своих недостатках.

Фигура Настасьи Самбурской — одна из самых обсуждаемых. Одни обвиняют актрису в том, что она «перекачана, как мужик», а другие восхищаются изящными линиями подтянутого тела. Будучи амбассадором одной из популярных спортивных марок, Самбурская без стеснения приняла участие в ню-фотосессии, продемонстрировав тело во всей красе.

Подписчики актрисы были удивлены, увидев новое фото Настасьи в Instagram. Актриса сфотографирована в бикини, подчеркнувшем ее слегка изменившиеся формы: «В спортзале не была почти 4 месяца. Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления. Поэтому вид сзади противопоказан. Держаться на плаву помогают последние 3 года на режиме. К купальникам равнодушна, поэтому фото в том же купальнике.С июля снова вдарюсь в заботу о своём главном союзнике-теле! Берегите себя».

Тем не менее, подписчики восхитились: «Супер. Хочу также ломать и быть такой обалденной», «Не скромничайте!! Отличное тело без 4 месяцев в спортзале!!! Всем бы так», «Очень красиво, нежели худышкой», «Настюха ты супер, про вид с сзади это зря там наверняка все отлично», «За 4 месяца можно наесть животик и бока,а у вас все супер», «ну, не так уж и много нагуляла жирка за 4 мес чипсопоедания. я б весь им покрылся(( завидую».

Напомним, Настасья Самбурская является противницей популярного течения «бодипозитив». Актриса считает, что женщина не должна иметь лишний вес: «Я не хочу поверить в то, что толстая женщина это прекрасно, нарываясь на очередную информацию об этом. Я не призываю вас к анорексии. Подтянутое тело, только лишь! Ешьте мои хорошие, только с пониманием, что вы не вредите себе, что еда идёт вам на пользу, а не на закупорку сосудов холестерином. Жир-это лишнее. Нет возможности пойти в зал? Не отмазываемся.Приседаем дома с ребёнком, много ходим, занимаемся йогой и качаем пресс по урокам в интернете! Пьём воду, не жрем ночью». Отметим, что певец Влад Топалов недавно стал героем скандала, выразив аналогичное мнение на страницах своего блога.

Фото: архивы пресс-служб, instagram

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