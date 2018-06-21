«Женщина обязана хорошо выглядеть»: Влад Топалов публично оскорбил полную девушку и спровоцировал скандал

«Я уважаю всех и никого не учу.У всех своя позиция и свой взгляд на жизнь.Я просто поделился с вами своей точкой зрения,от которой отказываться,простите, не буду.Вы можете быть с ней не согласны,но хамить в ответ и грубить,тем более, в сторону моей семьи-глупо и не мудро.Вы все равно меня не можете ни обидеть,ни задеть.Так уж вышло.Девушка была очень милая и дай Бог ей и вам всем здоровья.Просто я считаю, что можно и воздержаться от сладкого в таком случае)если вы не заметили, я сам там так же стоял и набрал себе таз сахара и благополучно его сожрал,за что сейчас и расплачиваюсь, набрав за 4 дня 5кг🙈😂я найду фотки, где я жирный и с радостью вам их покажу, чтобы вы не думали, что я такой весь прекрасный.Никого я не фотографировал исподтишка.девушка случайно оказалась в кадре,а потом я только увидел, сколько она взяла и удивился.никакой злости или издевательств.будьте мудрее и различайте юмор от агрессии.я не совсем идиот,чтобы кого-то унижать прилюдно.может и можно было написать мягче,но я, честно говоря,был уверен,что вы мудрее и добрее.А вон что вышло...всем доброго дня и давайте не ругаться! В мире хватает злобы и агрессии. Мир вашим сердцам!» — написал музыкант.

«Ну ты и урод, конечно. Как можно было высмеять девушку на такую большую аудиторию? Ты хоть понимаешь, что натворил?», «А что значит "ей-то куда?". Если б полные люди ели мало, они бы не были полными! Это ведь очевидно! Я, кстати, обожаю мороженое. Это моя самая большая слабость. И да, я не худышка. Но кто дает вам право обсуждать чужое тело? Гуляйте себе дальше. Неужели самая большая проблема в вашей жизни — это чужое пищеварение?», «Мнение и унижение это совершенно разные вещи и очень жаль, что вам эта разница не знакома. Эта девушка, как и многие другие полные девушки никому и ничего не должны. Вам в первую очередь. А эти оправдания выглядят жалко», «Тебе какое дело для кого она покупала мороженое? Может она покупала вообще для общего праздника/худой подруге/себе на все лето. Да, она имеет вес, но обсуждать и смеяться над тем, что она делает и покупает настолько низко!», «А матерью и женой могут быть только стройные девушки? Вот нельзя так писать о человеке когда ты его не знаешь и не знаешь его судьбу», «А если ей итак комфортно, то какое дело как ты считаешь? Считать нужно молча, и только о себе желательно. Вон модели plus size вообще зарабатывают на жизнь за счёт своей фигуры. Им тоже нужно считаться с твоим мнением?» — не успокаивались подписчики.