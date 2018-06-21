«Женщина обязана хорошо выглядеть»: Влад Топалов публично оскорбил полную девушку и спровоцировал скандал

Влад Топалов и его возлюбленная Регина Тодоренко устроили романтические каникулы в Лондоне, откуда делятся снимками в социальных сетях. На днях певец опубликовал фото из магазина мороженого, под которым оставил неоднозначную подпись о девушке, стоящей возле него: «У меня была истерика, когда я смотрел, сколько мороженого она покупала! Ну, правда... ей-то куда? Ну, честное слово».
Многочисленные подписчики встали на защиту оскорбленной девушки и засыпали музыканта критическими комментариями. Спустя несколько часов после публикации Топалов закрыл возможность комментирования поста и удалил провокационный текст. Но это не помешало Интернет-пользователям продолжать его критиковать уже под другими фотоснимками.
Уставший от критики Топалов был вынужден опубликовать пост-объяснение произошедшему, однако этим он вызвал еще больший шквал негатива: «Я сам страшно толстый и,к сожалению,обжора. Именно поэтому я и убиваюсь в зале по несколько часов каждый день! Неделями голодаю, чтобы потом всё же позволить себе нормально отъесться, как мы,наверняка,все любим. Я НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не собирался НИКОГО ОБИЖАТЬ. Я сам точно такой же! Но! Простите меня за мою позицию, но я считаю, что женщина ОБЯЗАНА хорошо выглядеть! Быть матерью и женой-две ГЛАВНЫЕ функции женщины, данные ей Богом и природой.Так меня воспитывали с детства.и у меня достаточно примеров, когда женщины СТАРАЮТСЯ и трудятся, чтобы соответствовать этому.Я всегда смело говорил и говорю о своих недостатках и их совсем не боюсь.Не считаю себя идеальным. Наоборот совсем!И знаю, что если поставить задачу - то всегда можно ее достигнуть,пусть и не всегда легко.Нам всем каждый день приходиться бороться с самими собой,чтобы быть в форме. Не только внешне.И вы все это знаете.И да,я считаю, что если есть проблемы с весом,то их надо устранять, а не заедать».
«Я уважаю всех и никого не учу.У всех своя позиция и свой взгляд на жизнь.Я просто поделился с вами своей точкой зрения,от которой отказываться,простите, не буду.Вы можете быть с ней не согласны,но хамить в ответ и грубить,тем более, в сторону моей семьи-глупо и не мудро.Вы все равно меня не можете ни обидеть,ни задеть.Так уж вышло.Девушка была очень милая и дай Бог ей и вам всем здоровья.Просто я считаю, что можно и воздержаться от сладкого в таком случае)если вы не заметили, я сам там так же стоял и набрал себе таз сахара и благополучно его сожрал,за что сейчас и расплачиваюсь, набрав за 4 дня 5кг🙈😂я найду фотки, где я жирный и с радостью вам их покажу, чтобы вы не думали, что я такой весь прекрасный.Никого я не фотографировал исподтишка.девушка случайно оказалась в кадре,а потом я только увидел, сколько она взяла и удивился.никакой злости или издевательств.будьте мудрее и различайте юмор от агрессии.я не совсем идиот,чтобы кого-то унижать прилюдно.может и можно было написать мягче,но я, честно говоря,был уверен,что вы мудрее и добрее.А вон что вышло...всем доброго дня и давайте не ругаться! В мире хватает злобы и агрессии. Мир вашим сердцам!» — написал музыкант.
«Ну ты и урод, конечно. Как можно было высмеять девушку на такую большую аудиторию? Ты хоть понимаешь, что натворил?», «А что значит "ей-то куда?". Если б полные люди ели мало, они бы не были полными! Это ведь очевидно! Я, кстати, обожаю мороженое. Это моя самая большая слабость. И да, я не худышка. Но кто дает вам право обсуждать чужое тело? Гуляйте себе дальше. Неужели самая большая проблема в вашей жизни — это чужое пищеварение?», «Мнение и унижение это совершенно разные вещи и очень жаль, что вам эта разница не знакома. Эта девушка, как и многие другие полные девушки никому и ничего не должны. Вам в первую очередь. А эти оправдания выглядят жалко», «Тебе какое дело для кого она покупала мороженое? Может она покупала вообще для общего праздника/худой подруге/себе на все лето. Да, она имеет вес, но обсуждать и смеяться над тем, что она делает и покупает настолько низко!», «А матерью и женой могут быть только стройные девушки? Вот нельзя так писать о человеке когда ты его не знаешь и не знаешь его судьбу», «А если ей итак комфортно, то какое дело как ты считаешь? Считать нужно молча, и только о себе желательно. Вон модели plus size вообще зарабатывают на жизнь за счёт своей фигуры. Им тоже нужно считаться с твоим мнением?» — не успокаивались подписчики.
А как вы оцениваете поступок Влада Топалова?
Фото: instagram