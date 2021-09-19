Без мейка, но с длиннющими волосами: молодая мама Горбань сменила имидж

Большинство подписчиц звезды поддержали перемены в ее образе. Однако были и те, кто отметил, что столь светлый оттенок делает ее лицо менее ярким.

Вероятно, на перемены во внешности молодую маму сподвигло недавнее пополнение в семье. 5 августа актриса родила супругу Кириллу Зоткину сна Нилана. Около месяца семья и новорожденный прожили в США (там проходили роды), а недавно вернулась в Россию. Для Марии Горбань этот ребенок стал вторым, у нее есть дочь Стефания от предыдущих отношений.