Без макияжа, укладки и в мешковатой одежде: «честное» селфи Ковальчук вызвало неоднозначную реакцию

Мнения фолловеров о ее домашнем образе разделились. «Хороша», «Некрасиво, слишком худая! Лицо 60-летней», «Вы что все удаляли комки биша, ну что ж вы все такие изможденные», «Всем бы 60-летним такое лицо. Все бы красотками ходили и радовались», «Вы очень красивая», «Настоящая», «Комки биша удалили?», «Даже так вы очень красивая. Волосы и лицо тоже должны отдыхать от тонны химии и косметики!», «Очень красивая и женственная!», «Природную красоту ничем не испортить», «Натуральная и очень красивая, глаза вообще потрясающие», «Юлия, вы такая красивая, вам не нужен мейк! Вы пример для многих в том, как нужно проявлять любовь к себе "настоящей"», «Почему щеки впали?», «Вид больной... Худой», — пишут они в комментариях.

К слову, недавно на критику и навязчивые вопросы фолловеров ответил супруг Юлии Ковальчук Алексей Чумаков. Судя по всему, больше всего певца задели замечания о том, что он постарел, и недостаточно сильно любит жену.