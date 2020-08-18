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Без макияжа, укладки и в мешковатой одежде: «честное» селфи Ковальчук вызвало неоднозначную реакцию

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Юлия Ковальчук

Фото: Instagram Юлии Ковальчук

37-летняя популярная певица Юлия Ковальчук, которая не стесняется показывать себя без прикрас, на этот раз продемонстрировала, как она выглядит дома, когда ей не надо наряжаться и выходить в свет.

«Обожаю дни, когда не нужно краситься, красиво укладываться и элегантно одеваться) Мой musthave для дома: 1. Футболка размера М-L (я XS); 2. Штаны или шорты, прям очень свободные; 3. Любой кардиган, чтобы можно было в нём укутаться; 4. Носки (я как ненормальная люблю, чтобы ноги были в тепле, даже в жару)», — подписала певица «честное» селфи в Instagram.

Юлия Ковальчук

Фото: Instagram Юлии Ковальчук

Мнения фолловеров о ее домашнем образе разделились. «Хороша», «Некрасиво, слишком худая! Лицо 60-летней», «Вы что все удаляли комки биша, ну что ж вы все такие изможденные», «Всем бы 60-летним такое лицо. Все бы красотками ходили и радовались», «Вы очень красивая», «Настоящая», «Комки биша удалили?», «Даже так вы очень красивая. Волосы и лицо тоже должны отдыхать от тонны химии и косметики!», «Очень красивая и женственная!», «Природную красоту ничем не испортить», «Натуральная и очень красивая, глаза вообще потрясающие», «Юлия, вы такая красивая, вам не нужен мейк! Вы пример для многих в том, как нужно проявлять любовь к себе "настоящей"», «Почему щеки впали?», «Вид больной... Худой», — пишут они в комментариях.

К слову, недавно на критику и навязчивые вопросы фолловеров ответил супруг Юлии Ковальчук Алексей Чумаков. Судя по всему, больше всего певца задели замечания о том, что он постарел, и недостаточно сильно любит жену.

Фото и видео: Instagram

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