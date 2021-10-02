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Без фильтров и масок: Глюкоза предстала неузнаваемой на концерте Аниты Цой

Певица Глюкоза посетила шоу коллеги Аниты Цой в Кремле, выйдя в свет в непривычно сдержанном для себя образе. Блузка, вязаная жилетка и минимум макияжа — 35-летнюю Наталью Чистякову-Ионову было нелегко узнать. Особенно с учетом последних выложенных ею в соцсети фото, где, очевидно, артистка использовала множество программ для редактирования изображения.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Глюкоза

Фото: Starface

Среди гостей недавнего сольного шоу Аниты Цой в Кремле оказалась и певица Глюкоза. Артистка, еще недавно удивлявшая публику выходами в «голом» платье, как у Меган Фокс, на сей раз появилась в неожиданно сдержанном и нежном образе. 35-летняя артистка выбрала для выхода блузку пастельного оттенка и дополнила ее вязаной жилеткой.

Кроме того Наталья Чистякова-Ионова отказалась от агрессивного мейк-апа и использовала минимум косметики, представ на фото неузнаваемой.

Глюкоза на концерте Аниты Цой.

Глюкоза на концерте Аниты Цой.

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Обычно же артистка предпочитает более дерзкие образы. В подобных look'ах она даже снимает ролики для соцсетей.

На снимках, которыми Наталья Чистякова-Ионова обычно делится в соцсетях, она как правило, предстает в откровенно минималистичных купальниках или в нарядах с вырезами и разрезами. При этом звезда дополняет образ ярким макияжем с сильным акцентом на глаза. Поэтому при отказе от привычного стиля в жизни Глюкозу узнать непросто.

Фото и видео: @glukozamusic/Instagram; Макс Светский/Passion.ru, Starface