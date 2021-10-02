Без фильтров и масок: Глюкоза предстала неузнаваемой на концерте Аниты Цой

Среди гостей недавнего сольного шоу Аниты Цой в Кремле оказалась и певица Глюкоза. Артистка, еще недавно удивлявшая публику выходами в «голом» платье, как у Меган Фокс, на сей раз появилась в неожиданно сдержанном и нежном образе. 35-летняя артистка выбрала для выхода блузку пастельного оттенка и дополнила ее вязаной жилеткой.

Кроме того Наталья Чистякова-Ионова отказалась от агрессивного мейк-апа и использовала минимум косметики, представ на фото неузнаваемой.