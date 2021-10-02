Без фильтров и масок: Глюкоза предстала неузнаваемой на концерте Аниты Цой
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Фото: Starface
Среди гостей недавнего сольного шоу Аниты Цой в Кремле оказалась и певица Глюкоза. Артистка, еще недавно удивлявшая публику выходами в «голом» платье, как у Меган Фокс, на сей раз появилась в неожиданно сдержанном и нежном образе. 35-летняя артистка выбрала для выхода блузку пастельного оттенка и дополнила ее вязаной жилеткой.
Кроме того Наталья Чистякова-Ионова отказалась от агрессивного мейк-апа и использовала минимум косметики, представ на фото неузнаваемой.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Обычно же артистка предпочитает более дерзкие образы. В подобных look'ах она даже снимает ролики для соцсетей.
На снимках, которыми Наталья Чистякова-Ионова обычно делится в соцсетях, она как правило, предстает в откровенно минималистичных купальниках или в нарядах с вырезами и разрезами. При этом звезда дополняет образ ярким макияжем с сильным акцентом на глаза. Поэтому при отказе от привычного стиля в жизни Глюкозу узнать непросто.
Фото и видео: @glukozamusic/Instagram; Макс Светский/Passion.ru, Starface