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В Сети обсуждают «честные» фото Татьяны Навки в футболке и трениках: «Совсем бледная, невзрачная»

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Татьяна Навка показала спортивный образ на фото «без прикрас»

Фото: Instagram @tatiana_navka

Татьяна Навка отправилась в путешествие по России, чем уже успела поделиться с подписчиками в Instagram. В одной из последних публикаций 45-летняя фигуристка показала красоты Карелии, на фоне которых она позировала в простом спортивном образе и без макияжа. Реакция фолловеров была неоднозначной: в адрес спортсменки посыпалась критика за слишком «честные» фото.

На фото, которые так активно обсуждают в Сети, Татьяна запечатлена в свободной трикотажной олимпийке, накинутой поверх белой футболки oversize с полосатой аппликацией. К базовому спортивному сочетанию подобраны зауженные книзу брюки на резинке в оттенки капучино. Дополнили look удобные кеды из белого текстиля и кожаная сумка кросс-боди пастельного желтого цвета. От вездесущих солнечных лучей фигуристка защитилась при помощи очков круглой формы и бейсболки.

Татьяна Навка показала спортивный образ для пушествия

Фото: Instagram @tatiana_navka

Перекликался с образом Навки и наряд ее заметно подросшей дочери Надежды. Как и мама, девочка позирует в олимпийке и эффектных брюках с броским цветочным принтом и золотистыми вензелями. Обе не забыли вооружиться главными аксессуарами этого лета — защитными масками и перчатками (напоминаем, что Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым переболели коронавирусом в мае).

Спортивный костюм и отсутствие макияжа отвлекли фолловеров от живописных карельских пейзажей. «Что-то не узнать совсем Татьяну! Совершенно другое лицо», «Татьяна всегда красивая, а сегодня без макияжа совсем бледная, невзрачная», «Что-то совсем на Татьяну Навку не похожи, другое лицо», «Что случилось, не узнали мы вас!», «Что с вами, Татьяна, вы болеете?», «Вас прям не узнать, годы бегут» — пишут в комментариях. Поклонники спортсменки не сдавали позиции, отражая атаки хейтеров: «Таня, и вы, и дочка прекрасны», «Вы всегда светитесь от счастья», «Самая красивая!».

Фото: Instagram Татьяны Навки

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