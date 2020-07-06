В Сети обсуждают «честные» фото Татьяны Навки в футболке и трениках: «Совсем бледная, невзрачная»

Спортивный костюм и отсутствие макияжа отвлекли фолловеров от живописных карельских пейзажей. «Что-то не узнать совсем Татьяну! Совершенно другое лицо», «Татьяна всегда красивая, а сегодня без макияжа совсем бледная, невзрачная», «Что-то совсем на Татьяну Навку не похожи, другое лицо», «Что случилось, не узнали мы вас!», «Что с вами, Татьяна, вы болеете?», «Вас прям не узнать, годы бегут» — пишут в комментариях. Поклонники спортсменки не сдавали позиции, отражая атаки хейтеров: «Таня, и вы, и дочка прекрасны», «Вы всегда светитесь от счастья», «Самая красивая!».

Фото: Instagram Татьяны Навки

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