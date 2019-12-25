«Беременную» экс-жену Ивана Краско уличили во лжи и заподозрили в мошенничестве

Некоторое время назад в числе героев скандальных шоу случилось «пополнение» — напомнила о себе Наталья Шевель, которая прославилась в качестве очень молодой супруги актера Ивана Краско, а впоследствии, спустя три года, развелась с ним. Также у 89-летнего мужчины появился «внебрачный сын» Александр Яковлев, готовый рассказать свою историю в эфире федеральных каналов. Растиражированное «желтыми» СМИ заявление Шевель о беременности от Яковлева стало очередной «бомбой».

Но, похоже, «бомба» оказалась «уткой» — эксперты шоу «На самом деле» раскритиковали сообщения Натальи. Профайлер Сабина Пантус предположила, что экс-жена Краско придумала беременность, а Роман Устюжанин задал «будущему отцу» прямой вопрос. Полиграф указал на то, что пара пыталась обмануть публику.

Другая бывшая жена Ивана Краско — Наталья Вяль — с которой сейчас проживает артист, поделилась своими подозрениями: «Мы виделись три дня назад. Она выпивала и курила, а сегодня вдруг говорит, что беременна». Женщина предположила, что Наталья Краско пыталась сблизиться с ней и ее семьей, потому что она дбывала генетический материал для подмены.

Отцовство Ивана Краско в случае с Александром Яковлевым также оказалось фейком.