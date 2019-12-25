passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Беременную» экс-жену Ивана Краско уличили во лжи и заподозрили в мошенничестве

Беременность Натальи Шевель от «внебрачного сына» Ивана Краско назвали фейком.

Некоторое время назад в числе героев скандальных шоу случилось «пополнение» — напомнила о себе Наталья Шевель, которая прославилась в качестве очень молодой супруги актера Ивана Краско, а впоследствии, спустя три года, развелась с ним. Также у 89-летнего мужчины появился «внебрачный сын» Александр Яковлев, готовый рассказать свою историю в эфире федеральных каналов. Растиражированное «желтыми» СМИ заявление Шевель о беременности от Яковлева стало очередной «бомбой».

Но, похоже, «бомба» оказалась «уткой» — эксперты шоу «На самом деле» раскритиковали сообщения Натальи. Профайлер Сабина Пантус предположила, что экс-жена Краско придумала беременность, а Роман Устюжанин задал «будущему отцу» прямой вопрос. Полиграф указал на то, что пара пыталась обмануть публику.

Другая бывшая жена Ивана Краско — Наталья Вяль — с которой сейчас проживает артист, поделилась своими подозрениями: «Мы виделись три дня назад. Она выпивала и курила, а сегодня вдруг говорит, что беременна». Женщина предположила, что Наталья Краско пыталась сблизиться с ней и ее семьей, потому что она дбывала генетический материал для подмены.

Отцовство Ивана Краско в случае с Александром Яковлевым также оказалось фейком.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!