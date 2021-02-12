Беременная звезда «Деффчонок» Галина Боб попала в аварию на скоростной трассе

«Меня трясет. Мы попали в аварию. Я ехала с бабушкой по трассе в среднем ряду и вдруг я вижу, что слева на меня «вертолетом» летит машина. Я, как могла, вывернула, и слава богу, она врезалась нам в заднюю дверь, а не в мою переднюю. Машину начало вертеть. Но, слава богу, справа на полосе никого не было» — рассказала актриса своим подписчикам сразу после столкновения.

С трудом справляясь с эмоциями, она записала несколько Stories, показав трассу и стоящие неподалеку машины.

По воле случая ни актриса, ни ее бабушка не получили серьезных повреждений, только сильно испугались. Правда, на позднем сроке беременности даже небольшой испуг и стресс может быть опасным для ребенка, не говоря уже о шоке после аварии.

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