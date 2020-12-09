Беременная звезда «Деффчонок» Галина Боб попала в больницу в полуобморочном состоянии
Фото: Instagram Галины Боб
Галина Боб рассказала в Instagram о том, что она попала в больницу в полуобморочном состоянии.
«В общем, после таких дней, как сегодня, начинаешь ценить совершенно простые вещи... Я стою на своих двоих уже как полчаса, я смогла встать. Что-то произошло нехорошее с моей спиной, защемило и скрючило меня так, что я в таком полуобмороком состоянии помню, что здесь были все: врачи, хирурги, реаниматологи, анестезиологи, гинекологи, узисты. Мне сделали какие-то уколы, обезболивающее, это я не очень помню», — поделилась актриса.
Сейчас Галина Боб, по ее словам, чувствует себя хорошо. И, конечно, главное для нее, что все в порядке с малышкой, которую она должна вот-вот родить.
Напомним, что звезда сериала «Деффчонки» рассказала, что она и ее супруг Сергей Корягин в третий раз станут родителями, в октябре. Актриса выбрала нестандартный способ, чтобы рассекретить свою беременность. Вместе со своим мужем Боб записала шуточное видео под песню группы Fantasy «Ты беременна», которое опубликовала в своем микроблоге в Instagram. Супруги вместе станцевали под этот хит, а Галина продемонстрировала округлившийся животик. «Последнее время я грешила на пельмени, что от них живот растет... Блин, это оказались не пельмени», — подписала публикацию звезда.
Фото: Instagram
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