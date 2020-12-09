Беременная звезда «Деффчонок» Галина Боб попала в больницу в полуобморочном состоянии

Напомним, что звезда сериала «Деффчонки» рассказала, что она и ее супруг Сергей Корягин в третий раз станут родителями, в октябре. Актриса выбрала нестандартный способ, чтобы рассекретить свою беременность. Вместе со своим мужем Боб записала шуточное видео под песню группы Fantasy «Ты беременна», которое опубликовала в своем микроблоге в Instagram. Супруги вместе станцевали под этот хит, а Галина продемонстрировала округлившийся животик. «Последнее время я грешила на пельмени, что от них живот растет... Блин, это оказались не пельмени», — подписала публикацию звезда.