Беременная жена Ивлева заявила о нежелании иметь много детей

Знаменитый российский ресторатор и его молодая супруга ждут своего первого общего ребенка. Они часто рассказывают публике о том, какие эмоции испытывают от ожидания малыша и откровенно делятся своими эмоциями. На этот раз чета Ивлевых дала совместное интервью, в котором Валерия поделилась своими переживаниями, связанными с ее интересным положением.

Будущая мама рассказала о том, что несмотря на то, что они с супругом планировали ребенка, она оказалась не полностью готова к самому процессу беременности. «Я представляла ее совсем не так. Наверное, это не мое. Какие-то американские горки. И хотя это большое счастье, я точно не из тех людей, у которых будет много детей», — откровенно призналась Валерия во время разговора с порталом «7Дней.ru»

Ее мнение не поддерживает Константин, у которого уже есть двое детей от первого брака. «Довольно жесткое высказывание. Скажем так: у нас будет столько детей, сколько…» — не успел договорить он и оказался перебит любимой женщиной. «Сколько я скажу», — смеясь подытожила она.

Однако несмотря на то, что девушка, как и любая другая будущая мама переживает из-за появления на свет первенца, ранее она заявляла о том, что находится в большом предвкушении от скорого материнства.