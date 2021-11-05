Константин Ивлев и его вторая жена ждут своего первого общего ребенка

За событиями в личной жизни 47-летнего телеведущего Константина Ивлева наблюдали все телезрители и интернет пользователи благодаря масштабам их огласки. В марте 2020 года у шеф-повара состоялся громкий развод с первой женой Марией после 23 лет совместной жизни. Причиной развода, по словам Марии, являлась любовная связь Константина с молодой журналисткой. Ей оказалась Валерия Куденкова. Как заявила позже сама Валерия, ее роман с телеведущим начался в момент его бракоразводного процесса.

Однако «интрижка на стороне» оказалась началом второго брака. В январе этого года Ивлев с экранов телевизора в шоу «Четыре свадьбы» на всю страну сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. «Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Выйдешь? Давай сыграем свадьбу, зажжем, как мы это любим. Лера, выходи за меня!»,— вопрошал главный ресторатор страны Куденкову. Девушка не раздумывая согласилась. Свадьба состоялась в феврале этого года.

И вот спустя пол года совместной жизни страну потрясло новое событие в жизни шеф-повара. Константин готовится стать отцом в третий раз! Для его нынешний ребенок будет первым.

Для его нынешний ребенок будет первым. «Конечно, я очень долго ждала этой беременности. Мне почти 30 лет, и этот малыш станет для нас очень долгожданным ребенком»,— делится девушка и добавляет, — «Он будет расти окруженным любовью, да и уже сейчас он ей окружен. По-другому и не может быть в семье, где любовью наполнено абсолютно все.»

Валерия также уверена, что своими отцовскими обязанностями ее супруг справится как ни на есть прекрасно.« А уж в том, что Константин, такой грозный в телепрограммах, будет самым заботливым, ласковым и любящим отцом, я даже не сомневаюсь», — убеждена будущая мама.

Беременность журналистка переносит хорошо и находится в предвкушении от появления на свет своего первенца.

«Я чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду, когда мы познакомимся с нашим ребенком»,—делится она.