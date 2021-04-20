Беременная жена Эдварда Била получила штраф за езду без номеров

Жена скандально известного блогера Эварда Била (Эдуарда Биля), устроившего серьезное ДТП в Москве, сама не следует ПДД. Девушка, которая по словам супруга, ждет второго ребенка, получила штраф в 5 тысяч рублей за езду без номеров, сообщает Mash.

Кстати, пара умалчивает, что расторгла брак еще в феврале 2021 года, по какой причине молодые люди не захотели состоять в официальных отношениях, пока неизвестно. Но как пара они вместе и даже ждут второго ребенка. Пранкер мечтает о сыне, даже придумал ему редкое имя — Оскар, о чем рассказал прессе.

Напомним, авария произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Тогда Эдуард разогнался на дороге и устроил так называемые «шашечки», запрещенные в ПДД, когда водитель резко перестраивается между рядами.

В итоге иномарка пранкера влетела в несколько машин. В одной из них находилась консультант Госдумы Мария Артемова. Она несколько дней провела в коме.

Ареста блогер избежал: ему запретили водить машину, ходить на развлекательные мероприятия и пользоваться интернетом. Всеми вопросами занимается его жена-не жена Диана. Мария Артемова была удивлена столь мягкой мерой пресечения и просила ужесточить ее.

Эдуард вину в аварии признал, а психиатрическая экспертиза не нашла у него отклонений.