Беременная жена Александра Энберта прокомментировала слухи о его романе с Агатой Муцениеце

Слухи дошли и до его жены Алеси, которая сейчас находится в интересном положении и ожидает первенца. К счастью, она не стала слишком переживать по этому поводу и вступилась за мужа, с юмором прокомментировав слухи:

«Ревность всегда хороша в меру. Ну как его можно ревновать. Вы просто не видели, как он смотрит на Кузьмину», — заявила на эти слухи Алеся в комментариях.

Радость будущей мамы ничего не омрачит — ранее стало известно о том, что совсем скоро пара станет родителями. В интервью они не раз признавались, что мечтают о детях.

«1+1=… 3! Кто-то уже знал, кто-то ни о чем не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью — мы ждем малыша», — ранее отметила Алеся в своем личном блоге.