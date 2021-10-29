Беременная жена Александра Энберта прокомментировала слухи о его романе с Агатой Муцениеце
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Агата Муцениеце после развода стала завидной невестой и поклонники не устают подыскивать ей пару. На этот раз кандидатом на сердце актрисы стал ее партнер по шоу «Ледниковый период» фигурист Александр Энберт. По мнению зрителей, напарники уж очень страстно смотрят друг на друга.
Слухи дошли и до его жены Алеси, которая сейчас находится в интересном положении и ожидает первенца. К счастью, она не стала слишком переживать по этому поводу и вступилась за мужа, с юмором прокомментировав слухи:
«Ревность всегда хороша в меру. Ну как его можно ревновать. Вы просто не видели, как он смотрит на Кузьмину», — заявила на эти слухи Алеся в комментариях.
Радость будущей мамы ничего не омрачит — ранее стало известно о том, что совсем скоро пара станет родителями. В интервью они не раз признавались, что мечтают о детях.
«1+1=… 3! Кто-то уже знал, кто-то ни о чем не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью — мы ждем малыша», — ранее отметила Алеся в своем личном блоге.