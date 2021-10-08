Фигурист Александр Энберт впервые станет отцом

«1+1=… 3! Кто-то уже знал, кто-то ни о чем не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью — мы ждем малыша», – написала девушка.

Поклонники очень порадовались за будущих родителей и засыпали их поздравлениями.