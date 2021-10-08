Фигурист Александр Энберт впервые станет отцом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alesya.di
Фигурист Александр Энберт и его молодая жена Алеся скоро станут родителями. Беременность оказалась долгожданной – супруги не раз рассказывали, что мечтают о ребенке. Теперь их мечта исполнилась. О радостном событии Алеся рассказала в своем личном блоге.
«1+1=… 3! Кто-то уже знал, кто-то ни о чем не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью — мы ждем малыша», – написала девушка.
Поклонники очень порадовались за будущих родителей и засыпали их поздравлениями.
Стоит отметить, что на одном малыше они могут не остановиться – ранее в беседе с изданием «СтарХит» они заявляли, что чем больше детей, тем лучше.
«Конечно, дети входят в наши планы. Я отношусь к категории тех людей, которые придерживаются мнения, что сколько детей пошлет Бог, столько и будет. Я за то, чтобы была большая семья», – говорил фигурист.
Фото: Instagram