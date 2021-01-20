Принцесса Евгения незадолго до родов порадовала поклонников сияющим видом

В октябре 2020 года принцесса Евгения с супругом обрадовали бабушку королеву и всех поклонников новостью, что у них будет ребенок. Тогда Елизавета II пришла в восторг от добрых вестей.

На днях стало известно, что малыш появится на свет уже через месяц — в середине февраля. И незадолго до родов 30-летняя принцесса Евгения удивила коллег и поклонников цветущим видом.

Внучка Елизаветы II приняла участие в интернет-конференции, где обсуждали проблемы рабства в современном мире, с которым борется фонд, одним из учредителей которого является Евгения. Во время беседы будущая мать находилась перед камерой с легким, почти незаметным макияжем и с красивым ободком-венком на голове. Фото с конференции появилось в Twitter, и его пользователи отметили, что Евгения выглядит великолепно — счастливой, цветущей и с сияющей кожей.