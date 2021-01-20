Принцесса Евгения незадолго до родов порадовала поклонников сияющим видом
Фото: www.instagram.com/princesseugenie/
В октябре 2020 года принцесса Евгения с супругом обрадовали бабушку королеву и всех поклонников новостью, что у них будет ребенок. Тогда Елизавета II пришла в восторг от добрых вестей.
На днях стало известно, что малыш появится на свет уже через месяц — в середине февраля. И незадолго до родов 30-летняя принцесса Евгения удивила коллег и поклонников цветущим видом.
Внучка Елизаветы II приняла участие в интернет-конференции, где обсуждали проблемы рабства в современном мире, с которым борется фонд, одним из учредителей которого является Евгения. Во время беседы будущая мать находилась перед камерой с легким, почти незаметным макияжем и с красивым ободком-венком на голове. Фото с конференции появилось в Twitter, и его пользователи отметили, что Евгения выглядит великолепно — счастливой, цветущей и с сияющей кожей.
Фото: Twitter
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поженились в октябре 2019 года. Через несколько дней после церемонии в часовне святого Георгия Виндзорского замка королевский двор опубликовал официальные фото молодоженов. На снимке жених с невестой позировали в окружении юных пажей и детей королевской семьи, среди которых были и принц Джордж с принцессой Шарлоттой (на свадебной церемонии дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон привлекли всеобщее внимание). На другом снимке Евгению и Джека запечатлели рядом с королевой Елизаветой II и другими родственниками.
Принцесса Евгения — дочь принца Эндрю и 10-й в очереди на престол после старшей сестры Беатрис.
Фото и видео: Instagram принцессы Евгении, Twitter
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