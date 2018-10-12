Принц Джордж и принцесса Шарлотта оказались в центре внимания на свадьбе принцессы Евгении

Напомним, Саванна Филлипс и принц Джордж уже не раз становились героями светских новостей благодаря своим шалостям. Например, минувшим летом, на параде Trooping the Colour в честь дня рождения Королевы, девочка рукой закрыла рот шумному брату. А неделей позднее, во время турнира по конному поло, кузина оттолкнула Джорджа, хотевшего сесть рядом с ней. К счастью, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон не пострадал, съехав вниз по газону, а это происшествие не повлияло на отношения с троюродной сестрой.