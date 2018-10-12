Принц Джордж и принцесса Шарлотта оказались в центре внимания на свадьбе принцессы Евгении

Юные наследники принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 5-летний принц Джордж и 3-летняя принцесса Шарлотта, стали пажом и цветочницей на свадьбе своей двоюродной тетушки — принцессы Евгении. По традиции, малыши появились в часовне святого Георга в Виндзорском замке задолго до прибытия красавицы-невесты. Томительное ожидание начала церемонии детям помогла скрасить семилетняя Саванна Филлипс — троюродная сестра Джорджа и Шарлотты. Саванна рассмешила юного принца, изобразив игру на трубе. Мальчик настолько развеселился, что немало удивился и засмущался, вспомнив, что повсюду находятся фотографы.
В отличие от брата Шарлотта держала себя в руках и с удовольствием позировала для фото. Опять же, не без помощи Саванны, подсказывающей, куда лучше смотреть, чтобы хорошо получиться. Стоит отметить, что своей собранностью и сдержанностью малышка Шарлотта все чаще напоминает свою прабабушку — королеву Елизавету II.
Напомним, Саванна Филлипс и принц Джордж уже не раз становились героями светских новостей благодаря своим шалостям. Например, минувшим летом, на параде Trooping the Colour в честь дня рождения Королевы, девочка рукой закрыла рот шумному брату. А неделей позднее, во время турнира по конному поло, кузина оттолкнула Джорджа, хотевшего сесть рядом с ней. К счастью, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон не пострадал, съехав вниз по газону, а это происшествие не повлияло на отношения с троюродной сестрой.
Фото: I-Images, Wiese/face to face, Andrew Parsons/Globallookpress, eastnews