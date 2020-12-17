Беременная невестка Валерии очаровала нежной новогодней фотосессией с животиком

Очаровательная невестка Валерии, Лиана Шульгина, тоже сделала праздничную фотосессию у елки. Будущая мама сфотографировалась в нежном платье молочного оттенка без плеч и с разрезом от бедра. В меру откровенное, но не вызывающее, платье из очень тонкого материала подчеркнуло отличную фигуру Лианы и поправившийся животик. Для фотосессии Лиана выбрала яркий макияж с акцентом на глаза и простую укладку — мягкие романтичные локоны.

В качестве традиционного реквизита — подарочек в золотой обертке. В подписи к фотографии Лиана предложила отметить дорогого человека в комментариях и написать свое пожелание — многие подписчики Лианы с радостью откликнулись на ее предложение.