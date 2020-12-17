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Беременная невестка Валерии очаровала нежной новогодней фотосессией с животиком

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Лиана Шульгина, портрет

Фото: www.instagram.com/lianashulginaa/

Лиана появилась в элегантном белом платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло подросший живот.

Очаровательная невестка Валерии, Лиана Шульгина, тоже сделала праздничную фотосессию у елки. Будущая мама сфотографировалась в нежном платье молочного оттенка без плеч и с разрезом от бедра. В меру откровенное, но не вызывающее, платье из очень тонкого материала подчеркнуло отличную фигуру Лианы и поправившийся животик. Для фотосессии Лиана выбрала яркий макияж с акцентом на глаза и простую укладку — мягкие романтичные локоны.

В качестве традиционного реквизита — подарочек в золотой обертке. В подписи к фотографии Лиана предложила отметить дорогого человека в комментариях и написать свое пожелание — многие подписчики Лианы с радостью откликнулись на ее предложение.

Нежная фотосессия пришлась по душе поклонникам, и стильную беременяшку засыпали лайками.

Несмотря на беременность, Лиана продолжается активно участвовать в стильных фотосессиях. Недавно девушка покорила поклонников очень уютной зимней съемкой: она появилась в черном трикотажном платье по фигуре, вязаном берете и стильном бежевом пальто.

Фото и видео: Instagram Лианы Шульгиной

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