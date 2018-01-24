36-летняя Кейт Миддлтон продолжает выходить в свет на шестом месяце беременности.

Сегодня Кейт Миддлтон посетила Клинический институт нейробиологии им. Мориса Воля и Королевский Госпиталь Бедлам (бывший госпиталь святой Марии Вифлеемской) — одну из самых известных психиатрический больниц в Лондоне. Там она пообщалась с врачами и другими специалистами на тему психического здоровья женщин, собирающихся или уже ставших мамами, а также оценила усилия по заботе о пациентках.

Присутствующие отметили элегантный наряд будущей мамы, который уже не мог скрыть ее округлившийся животик. Нежно-голубое пальто бренда Seraphine, специализирующегося на одежде для беременных, Кейт уже надевала на другие мероприятия — ранее в этом году и в январе 2015-го. В этот раз она скомбинировала его с платьем с цветочным принтом той же марки.

День чуть было не испортил внезапно начавшийся дождь, но сотрудники центра предусмотрительно приберегли для герцогини огромный красный зонт с логотипом организации.

Сейчас Кейт находится на шестом месяце беременности. Малыш станет третьим ребенком в ее семье. Пол будущего наследника трона не сообщается.

Фото: instagram, globallookpress