Беременная Кейт Миддлтон в пальто продемонстрировала округлившийся животик
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Для воскресной церковной службы герцогиня выбрала пальто, подчеркнувшее ее изменившуюся фигуру.
35-летняя Кейт Миддлтон находится на пятом месяце беременности, и можно с уверенностью сказать, что интересное положение очень идет герцогине Кембриджской! Папарацци сфотографировали будущую трижды маму, прогуливающуюся после воскресной службы в церкви Святой Марии Магдалены в Норфолке с супругом — принцем Уильямом и его дедушкой — 96-летним принцем Филиппом.
Для этого выхода герцогиня Кэтрин выбрала бежевое пальто с меховыми манжетами, подчеркнувшее ее округлившийся животик. Меховая шапка и коричневые туфли на высоких устойчивых каблуках дополнили образ супруги принца Уильяма.
Напомним, будущий ребенок станет третьим для герцогини и ее мужа. В 2013 году у пары родился сын, которого назвали Джорджем, а в 2015 году — дочь Шарлотта.
Фото: globallookpress