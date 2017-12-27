Для воскресной церковной службы герцогиня выбрала пальто, подчеркнувшее ее изменившуюся фигуру.

35-летняя Кейт Миддлтон находится на пятом месяце беременности, и можно с уверенностью сказать, что интересное положение очень идет герцогине Кембриджской! Папарацци сфотографировали будущую трижды маму, прогуливающуюся после воскресной службы в церкви Святой Марии Магдалены в Норфолке с супругом — принцем Уильямом и его дедушкой — 96-летним принцем Филиппом.

Для этого выхода герцогиня Кэтрин выбрала бежевое пальто с меховыми манжетами, подчеркнувшее ее округлившийся животик. Меховая шапка и коричневые туфли на высоких устойчивых каблуках дополнили образ супруги принца Уильяма.