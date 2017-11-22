Беременная Кейт Миддлтон показала животик в облегающем платье со стразами
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Кейт Миддлтон и принц Уильям провели вечер в театре.
В эту пятницу, 24 ноября, члены королевской семьи — принц Уильям и Кейт Миддлтон — посетили благотворительный вечер в лондонском театре «Палладиум», целью которого является сбор средств для фонда, оказывающего помощь попавшим в беду артистам.
Будущая мама Кейт привлекла всеобщее внимание, надев на мероприятие расшитое стразами платье Jenny Packham. Оно облегало изменившуюся фигуру герцогини и подчеркивало животик, который уже довольно сильно заметен.
Как многие будущие мамы, Кейт Миддлтон инстинктивно прикрывала эту область клатчем.
Парой дней ранее герцогиня Кембриджская удивила всех, сев за руль внедорожника и прокатившись в нем по пересеченной местности.
Фото: globallookpress