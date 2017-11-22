Кейт Миддлтон и принц Уильям провели вечер в театре.

В эту пятницу, 24 ноября, члены королевской семьи — принц Уильям и Кейт Миддлтон — посетили благотворительный вечер в лондонском театре «Палладиум», целью которого является сбор средств для фонда, оказывающего помощь попавшим в беду артистам.

Будущая мама Кейт привлекла всеобщее внимание, надев на мероприятие расшитое стразами платье Jenny Packham. Оно облегало изменившуюся фигуру герцогини и подчеркивало животик, который уже довольно сильно заметен.