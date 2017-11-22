Кейт Миддлтон удивила подданных в Бирмингеме.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон находится на четвертом месяце беременности и уже прячет небольшой животик под просторной одеждой. Однако это не останавливает ее от слегка безумных поступков. Сегодня, во время посещения автомобильного завода в Бирмингеме, она села во внедорожник и лихо проехалась по пересеченной местности.

Рядом сидел инструктор из общественной организации Mountain Rescue Volunteers, который заметно волновался, ведь рядом сидела будущая мама наследника престола. Ее супруг, принц Уильям, тоже нервничал неподалеку. К счастью, все обошлось хорошо, все остались целы и довольны.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Ноя 22 2017 в 10:18 PST

Стоит отметить, что для этого выхода Кейт выбрала весьма строгий образ — классическое пальто, черные джинсы и высокие сапоги на устойчивом каблучке. Вполне вероятно, что лихачество изначально не входило в ее планы.

Переодевшись, чета посетила местный стадион, на котором проводятся специальные тренировки, позволяющие изменить жизнь людей. Программу Coach Core Кейт, Уильям и Гарри создали в 2012 году, и сейчас она развивается, давая всем желающим от 16 до 24 лет шанс пополнить ряды коучей.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Ноя 22 2017 в 10:33 PST

Позже пара отправилась на завод свистков, где вдоволь поразвлекалась с изделиями, выпускающимися на заводе.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Ноя 22 2017 в 10:37 PST