Беременная Кейт Миддлтон госпитализирована в Лондоне?
Быть супругой британского принца нелегко. Мир ждет от Кейт Миддлтон пополнения: в прессе то и дело появляются сообщения о беременности Герцогини Кембриджской. На днях таблоид Women’s Day сообщил о срочной госпитализации Кейт в одну из лондонских клиник на прошлой неделе — King Edward VII Hospital в престижном районе Мэрилебон.
«Уже на следующий день Кейт Миддлтон была выписана из медицинского учреждения и вернулась домой», — пишут сегодня СМИ со ссылкой на анонимный источник, уточняя что к концу недели супруга принца Уильяма чувствовала совсем хорошо. Таблоиды Celebrity Dirty Laundry, Closer и Australia’s Yahoo связали госпитализацию с долгожданной третьей беременностью Кейт.
Однако еще вчера портал Gossip Cop написал, что нет никаких оснований доверять первоисточнику. Вряд ли идание, редакция которого находится в Австралии, могло первым узнать и написать о происшествии в столице Великобритании. Ни один из достойных доверия источников не перепечатал эту новость, отмечает портал.
Сейчас Миддлтон находится на каникулах в замке Балморал в области Абердиншир, который является частной резиденцией английских королей в Шотландии.
Фото: globallookpress.com