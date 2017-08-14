СМИ сообщили, где на самом деле находится Герцогиня Кембриджская

Быть супругой британского принца нелегко. Мир ждет от Кейт Миддлтон пополнения: в прессе то и дело появляются сообщения о беременности Герцогини Кембриджской. На днях таблоид Women’s Day сообщил о срочной госпитализации Кейт в одну из лондонских клиник на прошлой неделе — King Edward VII Hospital в престижном районе Мэрилебон.

«Уже на следующий день Кейт Миддлтон была выписана из медицинского учреждения и вернулась домой», — пишут сегодня СМИ со ссылкой на анонимный источник, уточняя что к концу недели супруга принца Уильяма чувствовала совсем хорошо. Таблоиды Celebrity Dirty Laundry, Closer и Australia’s Yahoo связали госпитализацию с долгожданной третьей беременностью Кейт.

Однако еще вчера портал Gossip Cop написал, что нет никаких оснований доверять первоисточнику. Вряд ли идание, редакция которого находится в Австралии, могло первым узнать и написать о происшествии в столице Великобритании. Ни один из достойных доверия источников не перепечатал эту новость, отмечает портал.