Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация, что 32-летний Криштиану Роналду встречается с 22-летней моделью Джорджиной Родригес. Папарацци не раз ловили пару во время совместных прогулок и романтических вечеров. Спустя некоторое время футболист мадридского «Реала» пришел на церемонию ФИФА в компании новой девушки. Сами же влюбленные свой роман не комментировали, предпочитая не придавать огласке личную жизнь.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Май 25 2017 в 12:33 PDT

Накануне спортсмен опубликовал в своем блоге милое фото с Родригес. На нем Криштиану нежно обнимает Джорджину, касаясь рукой ее заметно округлившийся живот, словно намекая, что скоро он снова станет отцом. В комментариях под снимком пользователи Сети завалили футболиста вопросами о том, беременна ли его пассия, а другие же просто поздравили счастливую пару с этим радостным событием.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Май 11 2017 в 1:30 PDT

Напомним, что сейчас у Криштиану подрастает шестилетний сын, который, по слухам, родился от суррогатной матери.

Фото: instagram.com