Беременная Алекса хочет, чтобы муж присутствовал на родах — «Он будет рядом»
Фото: Global Look Press
19 марта стало известно, что бывшая подруга Тимати - певица Александра Чвикова, которая выступает под псевдонимом Алекса, ждет ребенка. Отцом ее малыша стал 26-летний фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, который год назад был героем скандала - ради Алексы он бросил свою беременную супругу, участницу танцевального ансамбля Филиппа Киркорова Александру Сивкову. Сделал он это еще до родов - женщине пришлось разбираться со всем самостоятельно.
Пол ребенка Алекса и Вячеслав пока скрывают. Однако певица призналась, что супруг будет поддерживать любимую в ответственный момент. «Это особенный и долгожданный момент для нас, и я очень рада, что он будет рядом!» - написала она.
Звезда готовится к появлению малыша в доме. Она купила детскую кроватку, коляску. Певица уточнила, что не боится родов и настроена позитивно. Она советует молодым подписчицам не бояться материнства. Алекса призналась, что давно мечтала о большой крепкой семье.
Для нее это будет первый ребенок, для Вячеслава Дайчева - второй.
_Фото: Instagram/@aleksa__official, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!