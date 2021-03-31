Беременная Алекса хочет, чтобы муж присутствовал на родах — «Он будет рядом»

Пол ребенка Алекса и Вячеслав пока скрывают. Однако певица призналась, что супруг будет поддерживать любимую в ответственный момент. «Это особенный и долгожданный момент для нас, и я очень рада, что он будет рядом!» - написала она.

Звезда готовится к появлению малыша в доме. Она купила детскую кроватку, коляску. Певица уточнила, что не боится родов и настроена позитивно. Она советует молодым подписчицам не бояться материнства. Алекса призналась, что давно мечтала о большой крепкой семье.

Для нее это будет первый ребенок, для Вячеслава Дайчева - второй.