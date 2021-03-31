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Беременная Алекса хочет, чтобы муж присутствовал на родах — «Он будет рядом»

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Алекса

Фото: Global Look Press

Бывшая участница шоу «Фабрика звезд» Алекса, о беременности которой стало известно на днях, заявила, что во время родов ее супруг, фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, будет держать ее за руку, о своих планах она рассказала в stories в Instagram.

19 марта стало известно, что бывшая подруга Тимати - певица Александра Чвикова, которая выступает под псевдонимом Алекса, ждет ребенка. Отцом ее малыша стал 26-летний фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, который год назад был героем скандала - ради Алексы он бросил свою беременную супругу, участницу танцевального ансамбля Филиппа Киркорова Александру Сивкову. Сделал он это еще до родов - женщине пришлось разбираться со всем самостоятельно.

Алекса с супругом

Пол ребенка Алекса и Вячеслав пока скрывают. Однако певица призналась, что супруг будет поддерживать любимую в ответственный момент. «Это особенный и долгожданный момент для нас, и я очень рада, что он будет рядом!» - написала она.

Звезда готовится к появлению малыша в доме. Она купила детскую кроватку, коляску. Певица уточнила, что не боится родов и настроена позитивно. Она советует молодым подписчицам не бояться материнства. Алекса призналась, что давно мечтала о большой крепкой семье.

Для нее это будет первый ребенок, для Вячеслава Дайчева - второй.

_Фото: Instagram/@aleksa__official, Global Look Press

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