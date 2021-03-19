Певица Алекса ждет ребенка от фитнес-тренера, который бросил беременную жену

Участница первой «Фабрики звезд», бывшая подруга Тимати и певица, сейчас, однако, не слишком известная, которая выступает под псевдонимом Алекса, ждет ребенка.

Отцом ее малыша стал фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, который год назад стал героем скандала — ради Алексы он бросил свою беременную супругу, участницу танцевального ансамбля Филиппа Киркорова.

Сделал он это еще до родов — женщине пришлось разбираться со всем самостоятельно.

Теперь он снова собирается стать отцом — на этот раз ребенка ждет уже Алекса. Для нее это будет первый ребенок.