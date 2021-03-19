Певица Алекса ждет ребенка от фитнес-тренера, который бросил беременную жену
Фото: Global Look Press
Участница первой «Фабрики звезд», бывшая подруга Тимати и певица, сейчас, однако, не слишком известная, которая выступает под псевдонимом Алекса, ждет ребенка.
Отцом ее малыша стал фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, который год назад стал героем скандала — ради Алексы он бросил свою беременную супругу, участницу танцевального ансамбля Филиппа Киркорова.
Сделал он это еще до родов — женщине пришлось разбираться со всем самостоятельно.
Теперь он снова собирается стать отцом — на этот раз ребенка ждет уже Алекса. Для нее это будет первый ребенок.
О беременности певица рассказала в личном блоге, опубликовав фотографию с большим животом в шелковой белой рубашке.
«В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни. Пришло время приятной суеты… Выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи для нашего малыша. Среди моих подписчиц есть мамочки? Посоветуйте хорошие странички с красивой одеждой и всем необходимым, буду вам искренне благодарна», — написала Алекса.
Срок беременности не уточняется, однако видно, что он уже довольно большой.
Пол будущего малыша звезда тоже не называет.
Фото: Global Look Press
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