«Беременна от Богомолова»: в Сети обсуждают скрывающую живот Собчак

«Ксю никак беременная???», «От кого ребенок Ксения?», «Беременна от Богомолова», «Ксюша, на каком месяце?», «Сейчас опять будут все писать, что беременна», «Вы очень красивая», — комментируют подписчики.

Собчак пока никак не ответила на предположения пользователей Сети. В «сториз» она публикует кадры из путешествия, рассказывая о нравах местных жителей и отеле, в котором остановилась.