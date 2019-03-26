«Беременна от Богомолова»: в Сети обсуждают скрывающую живот Собчак

Расставание Ксении Собчак с супругом, «мужской разговор» Максима Виторгана с Константином Богомоловым, подтверждение развода режиссера с Дарьей Мороз и его танец с новой избранницей, противостояние этих двух известных женщин в Сети — все это спровоцировало массу слухов и домыслов, касающихся всех участников запутанной истории. Халат, который надела Ксения Собчак в путешествии по Катару, вызвал новые предположения.
Подписчикам Ксении показалось, что под просторной одеждой звезда пытается скрыть округлившийся живот.
«Ксю никак беременная???», «От кого ребенок Ксения?», «Беременна от Богомолова», «Ксюша, на каком месяце?», «Сейчас опять будут все писать, что беременна», «Вы очень красивая», — комментируют подписчики.
Собчак пока никак не ответила на предположения пользователей Сети. В «сториз» она публикует кадры из путешествия, рассказывая о нравах местных жителей и отеле, в котором остановилась.
Как считаете вы — где правда в этой запутанной истории? И действительно ли Ксения может скрывать интересное положение, слухи о котором возникают с завидной регулярностью?
Больше информации о Ксении Собчак и ее близких ищите здесь.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram