Ксения Собчак и Дарья Мороз обменялись колкостями в соцсетях?

На прошлой неделе Ксения Собчак и Максим Виторган подтвердили слухи о своем расставании. Ранее слухи о разводе с режиссером Константином Богомоловым подтвердила актриса Дарья Мороз. Вместе бывшие супруги воспитывают 8-летнюю дочь Анну. Сейчас, согласно предположениям поклонников и прессы, Собчак встречается с Богомоловым.
И Ксения, и Дарья снимались в недавно вышедших «Содержанках», однако неизвестно, пересекались ли они на площадке. На публике дамы сохраняют нейтралитет. А вот в социальных сетях, похоже, позволили себе обменяться колкостями.
«Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя "терпилой" если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения — а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться, и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго. И не обижаться. Главное — ты сделал Свою часть "работы" — остальное не на твоей совести», — написала Собчак в Instagram в «прощеное воскресенье».
Несколько часов спустя уже в своем блоге Мороз заметила: «#добрыйвечер Как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные.. На мой вкус это глупо и пОшло.. Не та площадка да и вообще...»
Чуть позже Собчак «ответила»: «У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, (даже куда его и не зовут вовсе) в первую очередь ему в глаза бросается Пошлость и Глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное)). Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему,тсссс!))) #жратьзахотелось».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: globallookpress, instagram