Ксения Собчак и Дарья Мороз обменялись колкостями в соцсетях?

На прошлой неделе Ксения Собчак и Максим Виторган подтвердили слухи о своем расставании. Ранее слухи о разводе с режиссером Константином Богомоловым подтвердила актриса Дарья Мороз. Вместе бывшие супруги воспитывают 8-летнюю дочь Анну. Сейчас, согласно предположениям поклонников и прессы, Собчак встречается с Богомоловым.

И Ксения, и Дарья снимались в недавно вышедших «Содержанках», однако неизвестно, пересекались ли они на площадке. На публике дамы сохраняют нейтралитет. А вот в социальных сетях, похоже, позволили себе обменяться колкостями.

«Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя "терпилой" если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения — а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться, и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго. И не обижаться. Главное — ты сделал Свою часть "работы" — остальное не на твоей совести», — написала Собчак в Instagram в «прощеное воскресенье».