«Все свободны»: звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер рассталась с отцом своей дочери
Фото: www.instagram.com/zberberr/
Звезда «Реальных пацанов» — 33-летняя Зоя Бербер рассталась с отцом своей дочери. С гражданским мужем, сценаристом Александром Синегузовым, она познакомилась на съемках сериала, их отношения длились 10 лет.
О том, что роман окончен, Зоя рассказала в Instagram, опубликовав фото в свадебном платье. По подписи к снимку все сразу стало понятно.
«Finita la commedia. Что означает "Представление окончено". Расходимся, все свободны!
2020divorce», — написала она в социальной сети.
«Мне 33, есть работа, ипотека, которая отдается, и х*н знает, будет ли квартира, есть люди, в которых я верю, а они в меня. Есть планы, пусть и не оформленные. Есть и недруги, есть грусть... Есть полет... Но самое главное, я мама! Счастливая мама и со мной всегда Надежда. Она смотрит на меня, обещая, что веру и любовь мы точно встретим!», — позже написала она в блоге.
Зоя Бербер редко делилась подробностями личной жизни. В интервью изданию «Вокруг ТВ» она рассказывала, почему после нескольких отношений она и Александр так и не стали мужем и женой. «Наш главный плод любви — Надя. А разговор о свадьбе как-то не заходил. А если ее и делать, то чтобы была оригинальной. Может, устроить лет в 45, чтобы все родственники выдохнули: "Ну наконец-то...". Ведь это только в кино свадьбы для двоих. А у нас все устраивают для семей. Но моя мама все понимает и, кажется, не переживает из-за этого», — рассказывала актриса.
Фото и видео: Instagram Зои Бербер
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!