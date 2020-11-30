«Все свободны»: звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер рассталась с отцом своей дочери

«Мне 33, есть работа, ипотека, которая отдается, и х*н знает, будет ли квартира, есть люди, в которых я верю, а они в меня. Есть планы, пусть и не оформленные. Есть и недруги, есть грусть... Есть полет... Но самое главное, я мама! Счастливая мама и со мной всегда Надежда. Она смотрит на меня, обещая, что веру и любовь мы точно встретим!», — позже написала она в блоге.

Зоя Бербер редко делилась подробностями личной жизни. В интервью изданию «Вокруг ТВ» она рассказывала, почему после нескольких отношений она и Александр так и не стали мужем и женой. «Наш главный плод любви — Надя. А разговор о свадьбе как-то не заходил. А если ее и делать, то чтобы была оригинальной. Может, устроить лет в 45, чтобы все родственники выдохнули: "Ну наконец-то...". Ведь это только в кино свадьбы для двоих. А у нас все устраивают для семей. Но моя мама все понимает и, кажется, не переживает из-за этого», — рассказывала актриса.