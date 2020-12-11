Альбина Джанабаева показала уютный домашний образ в полосатой пижаме: «Милая и домашняя»
Фото: www.instagram.com/albinadzhanabaeva/
Альбина Джанабаева умилила поклонников очаровательным домашним фото. На снимке Альбина позирует в очень уютной полосатой пижаме с желтыми звездочками и обнимает подушку.
«Доброе утро, дорогие. Отличного дня и настроения!», — пишет Альбина.
Поклонников очаровала это фотография, и они присоединились к пожеланиям певицы:
«Боже мой, какая же вы милая и домашняя! Мое сердце принадлежит вам», «Красота какая! Вам очень идет, Альбина! Желаю вам хороших выходных, тепла и уюта. Отличного дня и хорошего настроения вам», «Какое фото, вы такая милая!», «Красавица, умница! Я вами всегда любуюсь!», «Красавица и умница! Прекрасного вам настроения», «Какая смешная пижамка!», «Фото просто огонь».
Альбина Джанабаева часто радует своих подписчиков стильными образами, которые являются настоящим воплощением вкуса. Ранее поклонники назвали ее настоящим эталоном красоты за умение подчеркнуть своим достоинства.
Фото и видео: Instagram Альбины Джанабаевой
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